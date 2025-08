Biltz e violenze in corso Saffi dopo Genoa-Milan, denunciati e identificati tre tifosi rossoblù

Genova. Tre tifosi del Genoa sono stati denunciati dalla polizia per gli scontri avvenuti dopo Genoa-Milan dello scorso 5 maggio. Tutti appartenenti alla tifoseria organizzati, sono ritenuti responsabili di gravi condotte violente, porto abusivo di oggetti atti a offendere e violazione del Daspo. La Digos sta continuando a indagare per identificare altri ultras coinvolti.

Secondo quanto riportato dalla Questura, nel dopopartita, verso le 23.40, all’intersezione di corso Aurelio Saffi con via Fiodor, un centinaio di ultrà genoani avevano organizzato un blitz uscendo all’improvviso dalle strade e dai giardini limitrofi, nel tentativo di intercettare il transito dei tifosi milanisti. La maggior parte, travisati con caschi e armati di mazze e bastoni, avevano iniziato un lancio di bottiglie di vetro e petardi, colpendo anche auto della polizia di Stato e della polizia locale. Bilancio dei danni: un parabrezza sfondato con ammaccature sul cofano e un lunotto posteriore infranto.

Le forze dell’ordine avevano respinto l’azione con una rapida manovra di reparto, facendo allontanare gli ultras in direzione via Rivoli e via Corsica, impedendo così scontri diretti tra tifosi di Genoa e Milan.

Il materiale trovato sul posto e i danni riportati da un'auto

I tifosi hanno lasciato sul posto bastoni, aste metalliche e artifici pirotecnici, ritrovati poi dalla polizia scientifica durante un sopralluogo. Le indagini della Digos, col supporto delle immagini delle telecamere, hanno portato all’identificazione dei tre tifosi che ieri sono stati perquisiti a domicilio. A casa di due di loro sono stati trovati e sequestrati un casco e capi di abbigliamento utilizzati durante gli scontri.