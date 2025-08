Scolmatore del Bisagno: i lavori ripartiranno il 15 settembre

Genova Ripartiranno il 15 settembre i lavori di scavo della galleria lato mare per lo scolmatore del Bisagno, attualmente fermi da settimane. Lo ha annunciato in consiglio regionale l’assessore Luca Lombardi, con delega dell’assessore Giacomo Giampedrone, rispondendo a un’interrogazione firmata da tutti i consiglieri di opposizione.

“La ‘talpa’ è ferma sotto il quartiere di San Fruttuoso e si percepisce un forte rallentamento, se non un blocco dei lavori – ha detto in aula il consigliere Armando Sanna (Pd) – la fine dello scavo era prevista entro il primo semestre del 2025, ma siamo in ritardo e non sappiamo di quanto”.

Sanna ha anche ricordato che il materiale di scavo sarebbe stato destinato a interventi di ripascimento richiesti dal Comune di Arenzano. In merito Lombardi ha confermato che la ripresa dell’attività permetterà di analizzare il materiale con l’obiettivo di anticipare le operazioni previste sul litorale.