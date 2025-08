Ancora uno scippo in centro, turista polacca derubata della collana d’oro

Genova. Ancora uno scippo in centro città, questa volta in via XX Settembre.Dopo l’anziano preso di mira in via Granello, la vittima stavolta è una turista polacca cui due giovani hanno strappato la collanina dal collo.

È successo la notte dello scorso 6 luglio. La turista stava camminando quando due uomini le si sono avvicinati, e mentre uno la distraeva l’altro le ha strappato la collana d’oro.

La donna ha subito chiamato il 112, e la squadra mobile si è messa sulle tracce dei due giovani, individuandoli rapidamente. Si tratterebbe, secondo gli accertamenti, di un 22enne cittadino marocchino e di un 21enne tunisino.

Il pubblico ministero ha emesso il fermo di indiziato di delitto, subito eseguito nei confronti del 21enne, mentre il 22enne è stato rintracciato giovedì pomeriggio.