Lieto evento a Sestri Levante: nella notte 33 piccole tartarughe Caretta Caretta hanno preso il mare

Sestri Levante. Sono 33 al momento le tartarughe Caretta caretta sbucati dalla sabbia questa mattina intorno alle ore 2:00 nel nido di Sestri Levante. La madre aveva deposto le uova la sera del 27 giugno presso la spiaggia libera nei pressi della Galleria Sant’Anna, nella baia delle Favole.

La fuoriuscita degli esemplari è avvenuta alla presenza degli esperti del Gruppo Ligure Tartarughe, dei volontari in turno di monitoraggio, del Sindaco e di numerosi cittadini e turisti che hanno condiviso l’emozionante momento. Il Gruppo Ligure Tartarughe (GLIT) composto da Acquario di Genova, Arpal, Università di Genova e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Val d’Aosta, aveva in precedenza formato un gruppo di studenti e cittadini e i membri dell’Associazione Sportiva Cavese U Cantu perché monitorassero il nido 24 ore su 24 in prossimità dell’evento di schiusa.

La schiusa secondo le analisi dei dati di temperatura monitorati dal GLIT era prevista dal 14 al 16 agosto. Al momento dell’emersione dei piccoli, lo staff del Gruppo Ligure Tartarughe e i volontari presenti hanno monitorato l’evento evitando disturbi esterni, conteggiando i nati, registrando con telecamera a infrarossi e scattando fotografie, senza uso di flash, utili alla raccolta di dati per lo studio di questa specie. Alcuni esemplari sono stati pesati e misurati con calibro e bilancia di precisione.

Il Comune aveva predisposto lo spegnimento delle luci dei lampioni della passeggiata in modo da non creare disturbo e favorire la fuoriuscita dei piccoli.

Ed era stato allestito un corridoio ombreggiato per proteggere maggiormente le tartarughe nella strada da compiere dal nido al mare. Sono stati intensificati i sopralluoghi con presidio anche notturno da parte delle associazioni e dei volontari coinvolti.

La schiusa delle uova di tartarughe a Sestri Levante

Gli esperti del Gruppo Ligure Tartarughe ringraziano il Comune di Sestri Levante, la Guardia Costiera e i volontari per la grande collaborazione di queste settimane.

Questa mattina, è stata perlustrata la spiaggia per controllare che non ci fossero piccoli esemplari in difficoltà. Nei prossimi giorni continuerà il monitoraggio h24 grazie ai volontari, in coordinamento con il Gruppo Ligure Tartarughe.