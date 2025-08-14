  • News24
Soccorsa

Si sente male durante un’escursione, turista 82enne cade dal sentiero

La donna è stata recuperata dal Soccorso alpino e speleologico Liguria con i militi della locale Croce Rossa sulle alture di Santo Stefano d'Aveto

soccorso alpino

Santo Stefano d’Aveto. Stava facendo un’escursione nei pressi del passo della Lepre, a Santo Stefano d’Aveto, ma ha avuto un malore ed è svenuta cadendo dal sentiero che stava percorrendo.

La donna, una turista piemontese di 82 anni, è stata recuperata dal Soccorso alpino e speleologico Liguria con i militi della locale Croce Rossa.

Una volta riportata sul sentiero è stata visitata: aveva una ferita, ma era vigile e cosciente. È stata medicata e stabilizzata, quindi portata sulla strada dopo essere stata posizionata su una barella per il trasferimento in ospedale a Lavagna.

