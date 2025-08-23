  • News24
Arrestato

Santa Margherita, turisti borseggiati in pieno centro: ladro fermato dai passanti

L'uomo si è avvicinato alla coppia che stava passeggiando e ha sfilato uno smartphone dal borsello dell'uomo, spingendo poi a terra la compagna

Santa Margherita Ligure. I carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno arrestato un cittadino algerino di 27 anni con l’accusa  di rapina aggravata.

L’uomo si è avvicinato a una coppia di turisti che stava passeggiando per le vie del centro di Santa Margherita e ha sfilato uno smartphone dal borsello dell’uomo.

La coppia se n’è accorta e ha provato a fermarlo, ma il 27enne per scappare ha spinto la donna gettandola a terra ed è fuggito a piedi.

Inseguito e fermato da alcuni cittadini e dai militari che si trovavano a poche centinaia di metri, l’uomo è stato arrestato

