Sanna (Pd): “Con i cantieri sulla A7 sia attivata un’automedica h24 in Valle Scrivia”

Liguria. “Autostrade per l’Italia annuncia un report settimanale sui lavori lungo l’A7, ma questa operazione rischia di suonare come una beffa per chi ogni giorno vive disagi enormi tra cantieri, traffico e deviazioni”, dichiara Armando Sanna, capogruppo del Partito Democratico al consiglio regionale della Liguria.

“Il vero aggiornamento che il nostro territorio aspetta non è un bollettino sulle code, ma l’attivazione dell’automedica H24 per Busalla e la Valle Scrivia. Oggi il servizio è garantito solo per 12 ore, ma parliamo di un’area che, proprio a causa dei lavori, rischia di restare isolata nei momenti di emergenza”, prosegue Sanna.

“I possibili ritardi nei soccorsi significano vite messe a rischio. Per questo la Regione deve intervenire subito e attivare immediatamente l’automedica H24, pretendendo da Autostrade il finanziamento del servizio o caricandosene come Ente, almeno per tutta la durata dei cantieri”, conclude il capogruppo PD in Regione.