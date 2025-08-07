Rapallo. Torna balneabile il mare davanti a San Michele di Pagana, uno degli scorci più affascinanti della riviera di Levante.
Dopo le analisi effettuate da Arpal è stata revocata l’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione scattato il 4 agosto dopo ordinanza sindacale.
Le analisi effettuate dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure hanno restituito esiti favorevoli con valori al di sotto dei limiti previsti dalla normativa per Escherichia coli ( <10 MPN/100 ml con valore limite 500) ed enterococchi intestinali (10 MPN/100 ml sul valore limit edi 200).
Il campione prelevato in data 6 agosto ha dunque confermato il ripristino della piena idoneità alla balneazione, consentendo la revoca delle misure precauzionali adottate nei giorni scorsi.