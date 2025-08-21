San Michele di Pagana, attivati gli scarichi fognari di emergenza: scatta il divieto di balneazione

Rapallo. Il Comune di Rapallo ha disposto disposta l’interdizione temporanea e precauzionale alla balneazione a San Michele di Pagana a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nella giornata del 20 agosto 2025.

“A causa delle intense precipitazioni che hanno interessato il territorio comunale – scrive il Comune in una nota – si sono resi necessari gli scarichi di emergenza dei sollevamenti fognari ubicati nella zona di San Michele di Pagana. L’evento meteorologico di particolare intensità, accompagnato da allerta meteo, ha determinato l’attivazione progressiva dei sistemi di sicurezza per evitare allagamenti nelle aree urbane”.

“Successivamente, Iren Acqua Tigullio ha comunicato ufficialmente che le stazioni di rilancio fognario presenti sul territorio comunale avevano ripreso il normale funzionamento, cessato l’evento di emergenza meteorologica”.

L’Arpal è stata “immediatamente contattata per effettuare verifiche straordinarie sulla qualità delle acque marine nella zona interessata. Verrà effettuato un campionamento di controllo per garantire di essere nei parametri di sicurezza”.