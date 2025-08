San Martino, Arca onlus dona una lampada per fototerapia all’unità di neonatologia

Genova. “Grazie alla generosità dell’Associazione L’ARCA Onlus e di tutti coloro che hanno sostenuto la raccolta fondi da essa promossa, l’Unità Operativa di Neonatologia, diretta dal dottor Cesare Arioni, si arricchisce di una nuova e fondamentale apparecchiatura: una lampada per fototerapia”.

Questo l’annuncio del policlinico San Martino, affidato questa mattina ad un comunicato stampa: “Questo strumento all’avanguardia, sfruttando la tecnologia a LED di ultima generazione, viene utilizzato per il trattamento intensivo dell’ittero neonatale (fototerapia), una condizione causata dall’eccesso di bilirubina nel sangue. Attraverso l’emissione di una luce blu terapeutica, i livelli di bilirubina vengono ridotti in modo sicuro ed efficace, evitando così possibili complicazioni”.

“Inoltre, la lampada è progettata per emettere luce sia dall’alto che dal basso e può essere utilizzata anche per effettuare un riscaldamento servo-controllato o manuale del neonato, offrendo così una doppia funzionalità – conclude la nota – Una donazione che rappresenta un passo importante per migliorare la cura e la sicurezza dei piccoli pazienti”