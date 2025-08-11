  • News24
Nella notte

Lite in strada finisce a pugni, due uomini in ospedale

È successo in via Gioberti, a Sampierdarena. Ad avvisare la polizia un passante che ha assistito alla scena e ha chiamato il 112.

polizia volanti

Genova. Due uomini sono finiti in ospedale domenica sera dopo essersi presi a pugni in strada durante una lite.

È successo in via Gioberti, a Sampierdarena. Ad avvisare la polizia un passante che ha assistito alla scena e ha chiamato il 112.

Entrambi i contendenti sono rimasti feriti e hanno riportato contusioni e lividi. Soccorsi dalle ambulanze, sono stati portati in codice giallo al Galliera e al Villa Scassi.

Ai poliziotti intervenuti il compito di chiarire cosa sia accaduto per scatenare la violenza.

