Sampierdarena, ennesima aggressione: chiuso (di nuovo) il circolo di vico Alberto di Bozzolo

Genova. Aggressioni, risse, fiumi di alcol e disordini. Il questore di Genova ha disposto (di nuovo) la chiusura per 45 giorni di un circolo in vico Alberto di Bozzolo, a Sampierdarena: si tratta dell’ennesimo provvedimento negli ultimi anni scattato per gli stessi motivi, anche se il locale ha cambiato nome più volte.

In particolare il locale è stato teatro di svariate aggressioni, tra cui quella più violenta avvenuta lo scorso 27 luglio, dove due addetti alla sicurezza hanno picchiato due cittadini ecuadoriani utilizzando dei guanti rinforzati, che hanno riportato ferite per lesioni lacero-contuse giudicate guaribili rispettivamente in 5 e 20 giorni.

Altri episodi si sono verificati lo scorso 18 maggio, quando al 112 era stata segnalata una rissa tra una decina di persone nei pressi del locale. I poliziotti avevano trovato una ragazza a terra, assistita da altre tre giovani dopo essere stata aggredita da un’altra donna con spray urticante all’uscita del circolo.

Lo scorso 6 luglio, le volanti sono intervenute ancora per una rissa. Due persone riferivano alla polizia che due uomini, probabilmente sudamericani, li avevano minacciati senza motivo e aggrediti fisicamente. Durante lo scontro uno degli aggrediti era stato derubato del portafogli e del telefono cellulare.

“Il locale – spiega la Questura – è stato utilizzato negli anni da svariati circoli e società i cui rappresentanti hanno dimostrato di non saper arginare in maniera adeguata le frequenti condotte illecite, spesso dovute ad abuso di alcool, tenute dagli avventori”.

Il circolo, infatti, era già stato chiuso più volte per 30 giorni sia nel corso di quest’anno che lo scorso anno per fatti analoghi, in conseguenza dei numerosi interventi delle forze di polizia che hanno delineato “un concreto pericolo di compromissione per l’ordine e la sicurezza pubblica”.