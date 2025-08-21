  • News24
In dirittura d'arrivo

Sampdoria, terminate le telenovele: ecco Cherubini e Pafundi

I blucerchiati chiudono due trattative chiacchierate: il primo è arrivato ieri in città, il secondo atteso oggi a Genova

andrea mancini

Genova. Sono ore calde in casa Sampdoria. Il mercato targato Mancini-Fredberg entra nel vivo con l’acquisto di diversi giocatori. Dopo Coucke e Abildgaard, a Genova arrivano anche Luigi Cherubini e Simone Pafundi.

Due colpi dei quali si è parlato tanto, quasi dall’inizio di questa sessione di calciomercato. Il primo è gia arrivato in città, rilasciando le prime dichiarazioni: “Sono prontissimo”. Classe 2004, giocatore tecnico, Cherubini è stato capitano della Primavera della Roma e arriva proprio dai giallorossi in prestito secco. L’anno scorso con la Carrarese ha giocato prevalentemente come trequartista nel 3-4-2-1.

Altrettanto chiacchierata la trattativa che porta a Simone Pafundi. La stoccata definitiva è arrivata nella giornata di ieri e il classe 2006 dovrebbe essere già oggi a Genova per le visite mediche. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto e opzione di controriscatto per l’Udinese. Del nuovo arrivo blucerchiato ha sempre speso parole al miele Roberto Mancini, convocandolo diverse volte anche in Nazionale. Il figlio Andrea si è dunque messo al lavoro per chiudere questa trattativa, alla vigilia della nuova Serie B.

