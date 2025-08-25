Genova. Sampdoria – Modena 0-0

La cronaca del primo tempo

28′ Ancora Sampdoria in avanti, Cherubini stavolta avanza centralmente per poi servire Benedetti accanto a lui, anche in questo caso il tiro non è all’altezza: ne esce un rasoterra facile per Chichizola

25′ Occasione Sampdoria! Discesa di Benedetti sulla sinistra, dal fondo cioccolatino rasoterra arretrato per Coda che cicca l’impatto con la palla e non trova neanche la porta

16′ Occasione Modena! Ancora un’azione prolungata del Modena, che si conclude con un tiro dalla distanza di Tonoli, palla stavolta fuori di poco

13′ Modena che approfitta di un errore di Cherubini, troppo sicuro in una zona pericolosa del campo nella propria trequarti. Cross in mezzo deviato da Bellemo, botta al volo di Santoro alle stelle

7′ Occasione Sampdoria! Arriva il primo tiro in porta ed è una botta al volo di Benedetti dal limite che approfitta di un colpo di testa di Beyuku, appostato sul secondo palo, ad allontanare la palla battuta dall’angolo. Chichizola para in due tempi

6′ Sampdoria che guadagna un corner con Cherubini, il numero 10 arriva sul fondo e mette in mezzo: palla respinta. La battuta di Henderson però viene respinta. L’azione continua e la Samp guadagna un altro corner

5′ Tentativo dalla distanza di Henderson, palla alta di poco sopra la traversa

1′ Si parte con palla al Modena, Sampdoria che attacca verso la Gradinata Sud in questo primo tempo

Il pre-partita

Esordio in campionato per la Sampdoria nel posticipo della prima giornata di Serie B contro il Modena. Dopo la prestazione convincente in Coppa Italia, la squadra di Donati (squalificato, in panchina c’è il vice Mandelli) è chiamata a partire con il piede giusto dagli oltre 20 mila a abbonati.

Il mister lascia in panchina gli ultimi acquisti, entrati da poco in gruppo, tranne Cherubini e si affida a Coda in attacco.

“Noi siamo noi… e lo saremo per sempre” lo striscione che accoglie i giocatori in campo dalla Gradinata Sud.

“20.000… solo per te” quello nei Distinti.

Fischi alla lettura delle formazioni in campo per l’ex allenatore Andrea Sottil, ora sulla panchina del Modena

Formazioni Sampdoria – Modena

Sampdoria: Ghidotti, Vulikic, Ferri, Depaoli, Ferrari, Henderson, Benedetti, Riccio, Cherubini, Bellemo, Coda.

Allenatore: Mandelli.

A disposizione: Coucke, Malanca, Ioannou, Venuti, Giordano, Conti, Ricci, Pafundi, Abildgaard, Cuni, Narro, Pedrola.

Modena: Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling, Beyuku, Gerli, Santoro, Zampano, Di Mariano, Pyyhtia, Gliozzi.

Allenatore: Sottil.

A disposizione: Pezzolato, Bagheria, Nador, Pergreffi, Cotali, Cauz, Massolin, Magnino, Sersanti, Defrel, Zanimacchia, Mendes.

Arbitro: Piccinini di Forlì. Assistenti: Garzelli di Livorno e Giuggioli di Grosseto. Quarto ufficiale: Zanotti di Rimini. Var: Meraviglia di Pistoia. Avar: Marinelli di Tivoli.