Sampdoria, Jordan Ferri sempre più vicino: il profilo del colpo di esperienza per Donati

Genova. Può arrivare un colpo importante per la Sampdoria. Come annuncia Gianluca Di Marzio, noto giornalista esperto di calciomercato, il club starebbe chiudendo l’operazione che porterebbe in blucerchiato Jordan Ferri.

Centrocampista francese con trascorsi tra Ligue 1 e Ligue 2, Ferri arriverebbe dal Montpellier e porterebbe una buona dose di esperienza alla squadra di Donati. La partenza per Genova sarebbe prevista in giornata.

Descritto come intelligente tatticamente e preciso nei passaggi. Ferri è cresciuto nel settore giovanile del Lione, collezionando oltre 350 presenze in Ligue 1 indossando anche le maglie di Nîmes e Montpellier. Ha vinto una Supercoppa di Francia (Trophées des champions) con il Lione nel 2012.

Mediano di equilibrio e sostanza, si distingue per la capacità di dettare i tempi di gioco e per il contributo difensivo costante. In carriera spesso coinvolto nella costruzione dal basso e nelle fasi di transizione.

Caratteristiche che lo renderebbero centrale nello scacchiere di Donati, che ha bisogno di rinforzi per formare una rosa che dimentichi gli incubi della passata stagione.

Le esperienze in Champions e Europa League del centrocampista francese renderebbero ancora più importante un colpo che per la Serie B avrebbe un valore assoluto.