Parola al capitano

Sampdoria, Ferrari non fa drammi: “Con questo atteggiamento ci toglieremo delle soddisfazioni”

Il capitano blucerchiato plaude ai suoi per la prova prima dei gol vittoria del Modena: "70 minuti con qualità e personalità, ora testa al Sudtirol"

Generico agosto 2025

Genova. La Sampdoria inizia il campionato con una sconfitta. Il Modena dell’ex Sottil espugna il “Ferraris” battendo 2-0 i blucerchiati, che si sono sciolti al momento del primo gol dei canarini mandando alle ortiche una prestazione che fino a quel momento era stata discreta (QUI LA CONFERENZA DI DONATI).

Siamo molto delusi perché volevamo regalare la prima vittoria in casa ai nostri tifosi – dichiara Alex Ferrari senza fare drammi ai microfoni del club -. Però dobbiamo ripartire sicuramente dai 70 minuti che abbiamo fatto e dalla qualità e personalità che abbiamo mostrato. Sono sicuro che con questo atteggiamento ci toglieremo delle soddisfazioni”.

Sui nuovi arrivati: “Possono portare entusiasmo, ma si devono accodare a noi che siamo qua da più anni e capire quello che vuole il mister. Quello che lui ci trasmette è quello che abbiamo mostrato oggi in campo e sono sicuro che se avremo questo atteggiamento trascineremo anche i tifosi e loro trascineranno noi per fare i nostri risultati”.

Per il capitano della Samp non c’è tempo di piangersi addosso ma occorre focalizzarsi subito sulla prossima partita: “Domani perdi, dopodomani vinci, è sempre così. Sicuramente adesso siamo delusi ma si riparte subito per andare a preparare la partita contro il Sudtirol“.

 

Generico agosto 2025
Cronaca
Sampdoria – Modena 0-2, i blucerchiati puniti nel finale di partita
massimo donati
Dichiarazioni
Sampdoria, Donati: "Il risultato non toglie una buona prestazione fatta"
Generico agosto 2025
Vince l'ex
Sampdoria, Sottil sui fischi del Ferraris: "Non interessa, qui ho dato tutto"
