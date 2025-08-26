Sampdoria, Ferrari non fa drammi: “Con questo atteggiamento ci toglieremo delle soddisfazioni”

Genova. La Sampdoria inizia il campionato con una sconfitta. Il Modena dell’ex Sottil espugna il “Ferraris” battendo 2-0 i blucerchiati, che si sono sciolti al momento del primo gol dei canarini mandando alle ortiche una prestazione che fino a quel momento era stata discreta (QUI LA CONFERENZA DI DONATI).

“Siamo molto delusi perché volevamo regalare la prima vittoria in casa ai nostri tifosi – dichiara Alex Ferrari senza fare drammi ai microfoni del club -. Però dobbiamo ripartire sicuramente dai 70 minuti che abbiamo fatto e dalla qualità e personalità che abbiamo mostrato. Sono sicuro che con questo atteggiamento ci toglieremo delle soddisfazioni”.

Sui nuovi arrivati: “Possono portare entusiasmo, ma si devono accodare a noi che siamo qua da più anni e capire quello che vuole il mister. Quello che lui ci trasmette è quello che abbiamo mostrato oggi in campo e sono sicuro che se avremo questo atteggiamento trascineremo anche i tifosi e loro trascineranno noi per fare i nostri risultati”.

Per il capitano della Samp non c’è tempo di piangersi addosso ma occorre focalizzarsi subito sulla prossima partita: “Domani perdi, dopodomani vinci, è sempre così. Sicuramente adesso siamo delusi ma si riparte subito per andare a preparare la partita contro il Sudtirol“.