Sampdoria ecco Victor Narro: curiosità, numeri e l’algoritmo

Victor Narro arriva alla Sampdoria a titolo definitivo dal Club Gimnàstic de Tarragona, squadra di terza serie spagnola. L’attaccante si è legato al club fino al 30 giugno 2028.

Carriera

Classe 1999, gioca principalmente sul lato destro dell’attacco stando ai dati presenti sul portale Transfermarkt pur essendo di piede sinistro. Un giocatore che quindi dovrebbe preferire rientrare per far male centralmente invece di andare sul fondo per i cross. Il curriculum del calciatore spagnolo registra 106 presenze nella terza serie spagnola impreziosite da 14 goal e 21 assist.

Cinque curiosità

Sul profilo social del club, Narro ha raccontato cinque curiosità sul suo conto. Il suo soprannome, da quando ha cominciato a giocare, è Viti. Il suo rituale è che indossa sempre le stesse mutande a ogni partita. L’esultanza è con le mani a forma di cuore. Strizza l’occhio alla città affermando che il suo piatto italiano preferito sono le trofie al pesto. Buonissime, ma sembra un po’ cliché di tutti i neoarrivati. La passione, oltre al calcio, è per il tennis.

Cruciale pensare “outside the box”

Il trascorso in terza divisione rende l’acquisto perlomeno inconsueto. La scintilla tra il club e il giocatore sarebbe nata tramite la piattaforma Football Report, quella del famoso algoritmo di ricerca. Ipotesi avvalorata dal fatto che il procuratore B1G Talent non è di quelli con assistiti “pesanti” tramite i quali mettere altri giocatori nel pacchetto. Di sicuro il primo criterio del mercato blucerchiato è quello del contenimento dei costi, ma proprio per questo ha senso provare a percorrere vie originali, esponendosi al rischio di un grande flop ma anche dandosi la chance di prendere profili interessanti a basso costo. Gli esempi di Leoni, ora nel mirino anche del Liverpool, e di Pedrola sono sempre da tenere in considerazione quando si valuta il mercato.

L’algoritmo

La piattaforma Football Report, con sede in Inghilterra, viene alimentata da dati inseriti dall’occhio umano, ovvero da una serie di osservatori che effettivamente monitorano le partite e i giocatori. La fase successiva è quella di elaborare la mole di informazioni e farla combaciare con le richieste di un determinato club. Un modo per ampliare il raggio di azione senza dover imbastire un rete di scouting onerosa e che necessita di maggiore tempo per giungere a una conclusione. Tempo che la Sampdoria ha già esaurito visto che Donati ha svolto il ritiro allenando una squadra che sarà per molti aspetti diversa da quella vista in Valle Camonica.