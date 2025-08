Sampdoria, ecco il primo colpo di Fredberg: si tratta dell’attaccante Marvin Çuni

Genova. Arriva il primo colpo di mercato dell’era Fredberg e si tratta di Marvin Çuni. Il classe 2001 andrà così a rafforzare il reparto offensivo della Sampdoria.

Durante la conferenza stampa di presentazione di Fredberg e mister Donati, sia il nuovo CEO che Mancini hanno ribadito che Coda e Tutino sono giocatori della Sampdoria e che sarebbero stati valutati dal tecnico, durante il ritiro, ma che l’intenzione era quella di tenerli. Ora con il nuovo entrato è tutto da scoprire cosa sarà delle due punte.

Çuni, nato in Germania ma di origine albanese, va così a puntellare il reparto che lo scorso anno si è mostrato più in difficoltà. Nella stagione 2023/2024, l’attaccante è stato acquistato dal Frosinone in Serie A. Con i ciociari in totale, tra serie A e B, raccoglie 25 presenze e due reti: la prima, nella massima serie, contro l’Empoli, mentre nella serie cadetta l’unico gol della sua stagione è arrivato contro l’altra ligure, lo Spezia. Successivamente va a giocare in Russia, dove si lega al Rubin Kazan per 4 anni.

Con la nazionale delle aquile ha anche esordito nel 2023, durante il match amichevole contro la Bulgaria.

Di seguito il comunicato ufficiale del club blucerchiato: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dal F.K. Rubin Kazan’ i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marvin Çuni (nato a Freising, Germania, il 10 luglio 2001). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2029“.