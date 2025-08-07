  • News24
Giornata bollente

Sampdoria, due colpi in un giorno: preso anche l’ex Empoli Henderson

Dopo Ferri arriva la seconda operazione a centrocampo, promossa particolarmente dal ds Andrea Mancini

Genova. C’è la seconda ufficialità di giornata per la Sampdoria. Sempre a centrocampo, dopo Jordan Ferri, i blucerchiati annunciano lo scozzese Liam Henderson. Cresciuto nel Celtic, l’ultima casacca indossata è quella dell’Empoli e a curriculum esperienze in altre squadre italiane come Bari, Verona, Lecce e Palermo.

L’operazione, promossa particolarmente dal direttore sportivo Andrea Mancini, è a titolo definitivo con contratto valido fino al 2027 con rinnovo a condizione fino al 30 giugno 2028.

Giocatore dotato di fisicità e dinamismo con una buona visione di gioco: per lui per lui 5 assist nella scorsa stagione con gli empolesi.

