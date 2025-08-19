Sampdoria, Depaoli: “In debito con i nostri tifosi. Con Donati più diretti e verticali”

La Spezia. “Ci sentiamo tutti in debito con i nostri tifosi“. Poche parole ma significative quelle pronunciate da Fabio Depaoli, personalità importante nello spogliatoio della Sampdoria.

In coppa contro lo Spezia una prestazione positiva fatta di tanto coraggio con la palla e, nel secondo tempo, una buona fase di non possesso. Il “difensore”, vice capitano della squadra, aveva festeggiato con grande trasporto. In sottofondo il boato dei tifosi doriani . Poi il VAR ha annullato il gol e l’amarezza è stata percepita nel post partita. Tuttavia, maggiore è la consapevolezza di aver fatto bene contro una squadra d’alta classifica della Serie B.

Donati, anche secondo Depaoli, ha iniziato a lavorare su un modo di giocare diverso: “più diretto e verticale, con maggior voglia di andare in avanti e pressare”. E questo forse è un aspetto che favorisce molto un giocatore come lui, capace di svariare sulla fascia dalla copertura ad una proiezione più offensiva. Ecco perché le virgolette sulla parola “difensore”: un tuttofare sul quale il tecnico blucerchiato conta molto.

“Chi è rimasto vuole ripartire per fare un’annata come si deve“. Questo il dogma principale per l’annata 2025/2026. Lo sa bene Depaoli, che ha vissuto la stagione sportiva più complicata di sempre: “L’anno scorso ci ha scosso. Siamo dovuti ripartire da zero, siamo consapevoli. I tanti giocatori arrivati hanno portato entusiasmo. Stiamo seguendo il mister”.

E sul suo gruppo ha delle percezioni positive: “Sicuramente abbiamo voglia di lavorare, faticare e sta bene insieme. Queste penso siano le cose più importanti per creare una squadra che possa raggiungere degli ottimi obiettivi“.