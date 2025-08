Rivoluzione traffico in centro: Fontane Marose a due sensi, via XXV aprile chiusa. Tutte le modifiche

Genova. Partiti i lavori per la realizzazione dei cosiddetti Assi di Forza del trasporto pubblico anche nel centro cittadino. I cantieri, che coinvolgeranno alcune delle piazze e delle strade più centrali, porteranno a importanti modifiche alla viabilità e ai percorsi degli autobus AMT.

Dopo gli interventi in Valbisagno e nel Levante, il focus si sposta sulle aree di piazza Portello, piazza Fontane Marose e via XXV Aprile, oltre alle vie limitrofe come via Interiano, via Cassa di Risparmio, via Sofia Lomellini e via Ettore Vernazza.

Le modifiche sono entrate in vigore a partire da ieri sera, alle ore 21:00, e saranno valide almeno fino al 29 agosto.

Nuove regole per la circolazione e la sosta

Ecco un riepilogo dettagliato delle principali modifiche alla viabilità nelle aree interessate dai cantieri.

Piazza Portello

Limite di velocità a 30 km/h nei segmenti stradali che conducono a via Interiano.

Via Interiano

Limite di velocità a 30 km/h .

. Doppio senso di circolazione regolato da semaforo.

regolato da semaforo. Divieto di transito per i veicoli più lunghi di 7 metri, con eccezione per i mezzi AMIU e autorizzati.

per i veicoli più lunghi di 7 metri, con eccezione per i mezzi AMIU e autorizzati. I veicoli che da piazza Portello si dirigono verso mare/monte avranno l’obbligo di dare la precedenza e svoltare a destra.

Piazza Fontane Marose

Limite di velocità a 30 km/h .

. Doppio senso di circolazione .

. Istituzione di una circolazione rotatoria all’altezza del civico 3.

all’altezza del civico 3. Sosta confermata per taxi, veicoli consolari, Polizia Locale e veicoli per persone con disabilità.

per taxi, veicoli consolari, Polizia Locale e veicoli per persone con disabilità. L’area di carico/scarico merci sul lato mare sarà attiva dalle 07:00 alle 17:00 nei giorni feriali (massimo un’ora), con obbligo di disco orario. Nelle restanti ore e giorni, la sosta è regolamentata come Z.S.L. (Zona a Sosta Limitata).

Via XXV Aprile

Limite di velocità a 30 km/h .

. Divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra i civici 4 e 10.

nel tratto compreso tra i civici 4 e 10. Nel tratto tra il civico 10 e piazza Fontane Marose, il transito è consentito solo ai veicoli diretti/provenienti dalle proprietà laterali. Qui sarà ripristinato un doppio senso di circolazione a senso unico alternato, regolato da movieri in orario di cantiere e “a vista” con precedenza per chi viaggia in direzione mare-monte negli altri orari.

Altre modifiche puntuali

Via di Cassa di Risparmio : all’incrocio con via XXV Aprile, obbligo di STOP e di svolta a sinistra.

: all’incrocio con via XXV Aprile, obbligo di e di svolta a sinistra. Via Ettore Vernazza : all’incrocio con piazza De Ferrari, i veicoli diretti alle proprietà private potranno svoltare a destra.

: all’incrocio con piazza De Ferrari, i veicoli diretti alle proprietà private potranno svoltare a destra. Via Sofia Lomellini: all’incrocio con via XX Settembre, solo i mezzi AMT potranno svoltare a destra.

Nuovi percorsi per gli autobus AMT

A causa dell’interdizione al transito di via XXV Aprile, diverse linee di bus modificheranno il loro percorso. Le variazioni riguardano le direzioni levante e rimarranno in vigore fino al termine dei lavori.