Genova. Controlli della polizia locale nei giorni scorsi a Cornigliano per controllare una serie di locali già segnalati diverse volte dai residenti.

Gli agenti hanno collaborato con i carabinieri di Sampierdarena e hanno raggiunto un circolo di via San Giovanni d’Acri, teatro di una rissa avvenuta la settimana scorsa. Sono state accertare diverse irregolarità, tra cui somministrazione ai soci fuori dagli orari previsti dalla normativa,⁠ ingresso di persone non associate al circolo, ⁠violazione prescrizione impatto acustico e mancanza listino prezzi imposto per legge, che si sono tradotte in circa 13.000 euro di sanzioni.

La pattuglia ha quindi proceduto al controllo di tutti gli avventori presenti, circa 60 persone, individuando anche un minorenne ubriaco. Per lui si procederà con gli accertamenti di competenza e con la segnalazione al Tribunale per i Minorenni di Genova.

“L’attività che si è svolta nelle prime ore del mattino di oggi – spiega l’assessora alla Polizia locale e alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi – è stata fortemente richiesta dai cittadini e, come istituzioni, non potevamo lasciare inascoltato questo appello. La zona di Cornigliano è un territorio molto delicato, ma come organi di controllo abbiamo intenzione di continuare a mettere in campo un profondo impegno per garantire la sicurezza dei residenti. Voglio ringraziare non solo i nostri agenti, ma anche la Compagnia dei carabinieri di Sampierdarena: questo operazioni sono l’esempio perfetto dell’importanza del coordinamento costante tra le forze dell’ordine e la Locale”.