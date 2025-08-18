Rissa a colpi di bottiglia a Punta Vagno: i due feriti scappano prima dell’arrivo delle ambulanze

Genova. Aggressione questa sera, intorno alle 19, in via Mario Cappello, vicino alla spiaggia adiacente al depuratore di Punta Vagno. Secondo le testimonianze, due giovani si sono affrontati colpendosi con dei cocci di bottiglia, per poi fuggire prima dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, giunti con tre pattuglie: i responsabili delle violenze, però, si erano già allontanati. I militari sono alla ricerca dei due soggetti.

Sul posto è giunta anche l’ambulanza della Croce Bianca Genovese, allertata dai presenti, per soccorrere i feriti poi non trovati più nei pressi dell’area dello scontro.