Risarcimenti post Morandi e situazione autostrade, botta e risposta tra Rixi e Salis

Genova. Nel giorno della commemorazione della tragedia di Ponte Morandi, a partire da un’intervista a margine della sindaca Silvia Salis sul tema dei risarcimenti post Morandi che Aspi potrebbe rimodulare per via degli extracosti del tunnel subportuale, è scaturita una polemica tra il viceministro ai Trasporti, Edoardo Rixi, e la prima cittadina.

Oggi sull’ipotesi di un incontro tra tutti i soggetti firmatari dell’accordo di programma del 2021 sui risarcimenti per Genova in seguito al crollo del Morandi, Salis ha detto: “Il ministro Salvini mi ha garantito che sarebbe stato presente a questo tavolo quindi ci aspettiamo che sia convocato e auspichiamo che sia il più presto possibile” (qui l’intera dichiarazione)

Dopo poche ore il deputato e viceministro Rixi dirama una nota: “Mi spiace rettificare le dichiarazioni della sindaca Salis – scrive – il Mit non ha mai autorizzato Aspi a ridurre gli impegni post-Morandi. Tutti i lavori previsti dal protocollo dovranno essere mantenuti nei tempi e nei modi stabiliti. Per quanto riguarda i ponti comunali, non furono inseriti dal governo giallo-rosso perché di competenza del Comune. La precedente giunta ha terminato l’analisi dello stato delle opere e ha iniziato a rifarne una parte. Ci auguriamo che la nuova amministrazione prosegua prontamente con gli interventi previsti”.

La nota di Rixi provoca una lunga replica di Salis, che va al contrattacco invitando il viceministro a occuparsi delle autostrade liguri, ancora una volta in crisi. “Mi spiace rettificare le dichiarazioni del viceministro e genovese Edoardo Rixi, che in un giorno dedicato al dolore, al ricordo di una tragedia e alla memoria di 43 persone che sette anni fa persero la vita, da unico esponente che il governo ha pensato fosse il caso far partecipare alla commemorazione, sente il bisogno di fare assurde polemiche su parole da me mai dette né pensate”, si legge nella nota.

“Prima di lanciare accuse, ancor più in una giornata come questa, il viceministro farebbe bene a verificare le sue fonti, a capire quanto viene detto e a non propagare informazioni false – prosegue la sindaca – nessuno ha mai accusato il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di aver autorizzato Aspi a ridurre gli impegni di risarcimento alla città dopo il crollo del Ponte Morandi”.

“Quello che ho sottolineato oggi, rispondendo alle domande di alcuni giornalisti e correttamente riportato dagli stessi, è quanto già detto nei giorni scorsi e condiviso a Roma direttamente con il suo ministro Matteo Salvini – rimarca la sindaca – ovvero che alla nostra proposta ad Autostrade per l’Italia di utilizzare per la ricognizione dello stato di ponti e viadotti cittadini e i primi interventi di messa in sicurezza una parte dei cento milioni previsti dall’accordo di risarcimento per progetti di mobilità, logistica e digitali non ancora del tutto impegnati, ci è stato risposto dai vertici di Aspi che né quelle risorse né probabilmente quelle per altri interventi sarebbero arrivate perché con quei risparmi la concessionaria avrebbe voluto coprire i sovraccosti per la realizzazione del tunnel subportuale – prosegue la lunga replica – una risposta che ha lasciato allibiti tanto noi quanto il vicepremier Matteo Salvini, che si è detto pronto a convocare quanto prima un tavolo con la stessa concessionaria per fare il punto su tutti i ristori che sono dovuti alla città dopo il crollo del ponte”. La sindaca ribadisce che “la città di Genova e, a quanto ci risulta, il ministero delle Infrastrutture, per impegno dello stesso ministro Matteo Salvini, non sono disponibili a rinunciare a un singolo centesimo né a una singola opera che Aspi deve al territorio. A questo punto viene legittimo chiedersi se valga lo stesso anche per il viceministro Rixi”.

La sindaca conclude rimarcando che “invece di fare polemiche basate su falsità, sarebbe meglio che il viceministro si occupasse dello stato delle nostre autostrade. Due incidenti su due diverse arterie non possono paralizzare totalmente i collegamenti autostradali verso Nord della sesta città d’Italia, con code chilometriche che intasano la viabilità alternativa e le conseguenti problematiche per la sicurezza”.