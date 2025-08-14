Risarcimenti Aspi post Morandi, Salis: “Auspico al più presto tavolo con Salvini e tutti i firmatari dell’accordo”

Genova. “Il ministro Salvini mi ha garantito che sarebbe stato presente a questo tavolo quindi ci aspettiamo che sia convocato e auspichiamo che sia il più presto possibile”, così la sindaca di Genova Silvia Salis, a margine della commemorazione delle vittime di Ponte Morandi, sull’ipotesi di un incontro tra tutti i soggetti firmatari dell’accordo di programma del 2021 sui risarcimenti per Genova in seguito al crollo.

Nei giorni scorsi la sindaca aveva incontrato a Roma il vicepremier e gli aveva illustrato la problematica relativa a una possibile riorganizzazione degli 1,4 miliardi di fondi da parte di Autostrade.

“Avete visto tutti la mia presa di posizione sulla notizia che Genova, in relazione agli aumenti del tunnel subportuale, si vedrebbe sottratta delle opere importantissime di manutenzione a tutti gli impalcati e i ponti della nostra città che comunque risalgono all’epoca del ponte Morandi e hanno quindi grandissima esigenza di manutenzione, e quindi è importante avere nuove infrastrutture di collegamento ma è altrettanto importante che esse siano circondate da infrastrutture cittadine all’altezza”, ha aggiunto Salis.

“Su questo non farò passi indietro perché non solo Genova merita di avere i risarcimenti che deve avere, e ricordo che non avremmo dovuto pagare i pedaggi autostradali fino al 2031 e non è già più così, ma deve prendere posizione rispetto a quello che è un tema che riguarda la sicurezza di adesso e del futuro, le istituzioni non devono lavorare solo per il consenso immediato ma per costruire, e questo è il mio caso, una città che sia sicura per le generazioni future”, ha concluso.