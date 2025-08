Riorganizzazione dell’emergenza sanitaria, l’assessore Nicolò nelle centrali 112 e 118 di Genova

Genova. L’assessore alla Sanità Massimo Nicolò ha fatto visita oggi pomeriggio, insieme al direttore generale del Policlinico San Martino Marco Damonte Prioli, alle Centrali operative 112 e 118 per ringraziare personalmente gli operatori dell’emergenza per il loro impegno quotidiano e confrontarsi con loro sulla nuova riorganizzazione dei Servizi 112 e 118 della Liguria.

La visita ha rappresentato un’importante occasione di dialogo, ascolto e condivisione, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema dell’emergenza-urgenza e garantire sempre la massima tutela della salute pubblica.

“Ho voluto essere presente per esprimere, ancora una volta, un sentito ringraziamento a tutti gli operatori per la grande professionalità, dedizione e impegno con cui ogni giorno garantiscono un servizio fondamentale per la sicurezza e la salute dei cittadini – ha dichiarato l’assessore Nicolò –. Ho colto inoltre l’occasione per ascoltare direttamente il loro punto di vista sulla nuova riorganizzazione del servizio, valutandone insieme punti di forza e aspetti che possono essere migliorabili”.

“Quella di oggi – continua l’assessore – è la prima di una serie di visite che effettuerò sul territorio regionale per approfondire il confronto con tutti gli operatori coinvolti e monitorare direttamente l’evoluzione del nuovo assetto organizzativo”.

Le critiche del Pd: “Prima la riforma e poi gli incontri?”

“L’assessore Nicolò avrebbe dovuto incontrare gli operatori del 118 prima di fare la riforma, non dopo. Di solito, prima ci si confronta e poi si attua un cambiamento, non il contrario”. Così il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale su riorganizzazione 118 commentando la visita dell’assessore Nicolò alle centrali del 118 e del 112. “Inoltre, anche questa volta l’assessore dimentica i territori – prosegue Natale – e invece di partire dalle province che vedranno venir meno le centrali operative è partito da Genova. Siamo di fronte a una Giunta sfasata che agisce al contrario. I territori più penalizzati saranno le province e all’interno delle province le aree interne e decentrate. Da lì si doveva partire. È inammissibile realizzare una riforma così importante senza aver fatto prima tutti gli incontri necessari a partire da chi questo servizio lo vive ogni giorno, come operatori, personale sanitario, sindacati e associazioni che lavorano a stretto contatto con i pazienti”. “Il rischio del danno che lo smantellamento delle centrali può causare si può vedere nei numeri – conclude il consigliere regionale – In Asl 5 il 118 da aprile a luglio ha ricevuto 80mila chiamate e le missioni di soccorso effettuate sono state 13mila, questo vuol dire che la gran parte delle richieste di intervento sono state gestite dagli operatori. La riforma del servizio, con la riduzione del personale medico e infermieristico e il minore rapporto con il territorio sono certo che non potrà garantire gli stessi numeri”