Riorganizzazione del 118, l’assessore Nicolò: “Percorso frutto di un’ampia condivisione”

Genova. “In merito alla lettera che ci è stata inviata dalle Reti Associative del soccorso, ci tengo a precisare che il percorso di riorganizzazione del servizio di emergenza sanitaria territoriale è frutto di una più ampia condivisione, avvenuta nei mesi scorsi, anche a livello territoriale, con le Aziende Sanitarie e i Comuni”. Così l’assessore alla Sanità Massino Nicolò in merito alla riorganizzazione del 118.
“Si tratta – prosegue Nicolò – di un percorso di condivisione che completeremo a settembre, convocando la Conferenza regionale per i servizi di ambulanza, prevista dalla legge regionale. Lo spirito della lettera che abbiamo ricevuto è chiaramente quello di proporre soluzioni per far funzionare meglio il sistema e non certo quello di respingere le proposte di efficientamento portate avanti dalla Giunta Regionale. Durante il confronto che sto portando sul territorio ligure, e dopodomani sarò a Lavagna per incontrare gli operatori dell’emergenza sanitaria, mi sono stati chiaramente rappresentati alcuni problemi relativi al sistema di comunicazione tra Centrale Operativa e mezzi di soccorso che Regione Liguria sta risolvendo, attraverso il miglioramento delle infrastrutture”.
Anpas e Croce rossa regionale: “Piena disponibilità a collaborare”
“Abbiamo potuto parlare con il Professor Nicolò già nella serata di ieri e gli abbiamo ribadito la nostra piena disponibilità, come sempre è accaduto, a collaborare per il bene del Servizio Sanitario Regionale e della collettività – spiegano Luca Bracco, Presidente regionale CRI e Nerio Nucci, Presidente Regionale ANPAS. – I nostri operatori, insieme a quelli delle altre Reti Nazionali, Misericordie e Anas, garantiscono ogni giorno, su tutto il territorio regionale, un soccorso capillare e all’avanguardia, cooperando con il personale delle Aziende sanitarie. Questo accade non solo in Liguria, ma in tutto il Paese, dove più del 70% degli interventi di soccorso ci vedono direttamente impegnati. Sulla base di questa fondamentale esperienza operativa siamo convinti che dare il nostro contributo tecnico a qualunque percorso di riorganizzazione del sistema sia -prima di tutto- un dovere che fa parte della nostra missione istituzionale che la legge riconosce. Lo faremo, come sempre è stato, con spirito costruttivo, perché crediamo il nostro apporto possa fare la differenza. Non siamo interessati ad alcuna forma di contrapposizione o polemica politica: da secoli i nostri colori significano soccorso, per chiunque, in qualunque tempo, senza distinzione. Questo è ciò che continueremo a fare, collaborando lealmente con le istituzioni”.
Natale (Pd): “Partecipazione arriva a scelte prese”
“La Giunta regionale ha uno strano modo di intendere la partecipazione alle scelte. Prima costituiscono gruppi di lavoro escludendo, sia chi rappresenta le associazioni, che attraverso i propri volontari e il proprio personale assicurano il 70% degli interventi di soccorso, sia coloro che lavorano attualmente nelle centrali operative del 118, non solo, si prendono ad esempio realtà lontane dal nostro territorio come la Lombardia e non si dice che altre realtà regionali hanno più centrali operative proprio per aiutare i cittadini dei diversi territori”. Così il segretario del PD Liguria Davide Natale. “È troppo chiara la realtà delle cose – aggiunge Natale – questa giunta vuole risparmiare per ridurre il deficit strutturale del bilancio e lo fa tagliando i servizi ai cittadini senza pensare alle ricadute sulla loro qualità di vita. Ho fatto per anni il volontario in Croce Rossa e conosco la passione, la dedizione, la preparazione e le capacità dei militi e di chi organizza la struttura e conosco anche le altre realtà di volontariato ugualmente indispensabili al servizio. Per questo ritengo che un loro coinvolgimento prima della riforma avrebbe aiutato a non fare disastri”. “Ci si fermi e si costruisca una riorganizzazione per i cittadini ed esclusivamente nel loro interesse – è la richiesta – Il servizio di emergenza era un servizio di qualità. Lo si vuole destrutturare? Sarà un vero problema. Continuo a ritenere un errore non aver portato il documento di riorganizzazione nella Conferenza regionale proprio per costruire insieme una riforma così delicata. Si farà nel prossimo futuro? Bene, ma ancora una volta questa Giunta, convinta di potere fare quello che vuole, fa perdere tempo ai cittadini”