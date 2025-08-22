  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Punti di vista

Querelle al Righi, la versione del ristorante Montallegro: “Da noi opere per la collettività”

La direzione del ristorante che porta avanti un ambizioso progetto di ampliamento dà le sue spiegazioni sull'intervento sulla terrazza della funicolare e sulla cabina Enel contestata dai comitati

Generico agosto 2025

Genova. Sul tema delle polemiche sorte attorno al progetto di ampliamento del ristorante Montallegro, al Righi, progetto su cui alcuni comitati di cittadini hanno sollevato dubbi e perplessità, interviene, per la prima volta, la stessa direzione del ristorante.

I comitati dei Righi, che hanno indetto un’assemblea pubblica in loco per il 25 agosto, hanno specificato di non essere “contro il ristorante” ma contro la modalità di concessione di spazi pubblici, nella fattispecie della terrazza dell’arrivo della funicolare Zecca Righi di Amt e uno slargo destinato all’installazione di una centralina dell’Enel. Ne abbiamo parlato in questo e questo articolo.

La direzione del ristorante Montallegro chiarisce, in una nota, alcuni aspetti. “La terrazza panoramica e l’ascensore pubblico rientrano in un percorso di valorizzazione urbana avviato da Amt già nel 2019, interamente sostenuto a spese di Montallegro e senza oneri per la collettività – si legge nel comunicato – la manutenzione delle aree suddette, la loro pulizia e il decoro sono totalmente e costantemente a carico del Ristorante Montallegro, che sin dall’acquisizione della concessione del diritto di superficie ha provveduto, tra l’altro, a posizionare cartelli di segnaletica turistica indicativi dei Forti e del percorso per raggiungerli a piedi”.

“La passerella di collegamento – proseguono dall’azienda – risponde non solo a finalità turistiche ma anche a esigenze di sicurezza pubblica, configurandosi come via di fuga aggiuntiva per entrambe le strutture”.

In merito alla centralina Enel, uno dei punti maggiormente contestati dai comitati, viene spiegato che “la nuova cabina elettrica non costituisce un’opera privata a beneficio esclusivo del ristorante, bensì un’infrastruttura di interesse collettivo, indispensabile per superare i blackout che da anni penalizzano residenti e attività della zona”. E ancora: “Sotto il profilo ambientale e storico, il progetto è stato approvato con parere favorevole della soprintendenza e del Comune di Genova, e le verifiche tecniche hanno escluso rischi per le mura storiche, per le alberature e per la salute pubblica”.

Più informazioni
leggi anche
righi montallegro
Nel parco
Righi, “terrazza della discordia”: dal ristorante ad Amt 17mila euro in 10 anni per i diritti sul tetto della funicolare
montallegro righi
Querelle
“Skybar, cemento e passerella per la funicolare”, comitati sul piede di guerra contro il ristorante del Righi
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.