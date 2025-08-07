Genova. Una saracinesca chiusa e a pochi metri l’ingresso di un ascensore pubblico, incastonato tra i palazzi aggrappati alla collina. Questa è la quinta urbana che nasconde un testimone silenzioso della storia di Genova, dentro il quale ancora oggi possiamo trovare e riscoprire le tracce di una delle pagine più buie del nostro passato. Stiamo parlando del rifugio antiaereo di Quezzi, in via Pinetti, realizzato negli anni del secondo conflitto mondiale e pensato per ospitare centinaia di persone in fuga dalle bombe dell’esercito alleato.

La galleria oggi è stata quasi dimenticata: una sua parte, nel dopoguerra è divenuta una autorimessa, poi chiusa, mentre una sezione dell’ingresso più a valle oggi è finita inglobata nell’impianto di risalita gestito da Amt. In questi giorni, però, le sue porte sono tornate ad aprirsi per un sopralluogo esplorativo condotto da Genova24 insieme ai tecnici del Centro Studi Sotterranei di Genova, che da anni esplora, documenta e mappa il “sotto” della nostra città. L’esplorazione è stata resa possibile dal coordinamento di Amt, che ci ha aperto le porte di questa piccola “macchina del tempo”.

“E’ la prima volta che, come Centro Studi, studiamo questo rifugio antiaereo – conferma Stefano Saj, presidente del CSS– e in questa prima visita esploreremo la struttura, la mapperemo in 3D per capirne le caratteristiche”. Una procedura che da tempo Saj e la sua squadra stanno portando avanti in tantissimi altri ambienti sotterranei della città: ricognizione dopo ricognizione si sta componendo un puzzle sempre più ricco delle architetture sepolte sotto i nostri piedi.

E la galleria di Quezzi è un tassello significativo. “La sua forma riprende lo schema abbastanza consueto per strutture del genere – osserva Saj facendo i primi passi all’interno del tunnel – gli ingressi sono “spezzati” da angoli capaci di spezzare l’onda d’urto di eventuali esplosioni, mentre la galleria vera è propria ha la classica forma a U, con due ingressi pensati per gestire i flussi di persone e, soprattutto, consentiva una realizzazione dell’opera più rapida, visto che in questo modo le squadre all’opera erano due”. Un dettaglio non banale, visto che in epoca bellica, con i primi bombardamenti, in città si verificò una vera e propria corsa alla costruzione di ricoveri in ogni angolo della città, sfruttando la particolare orografia urbana di Genova.

Dopo pochi metri di perlustrazione, sotto i nostri piedi e davanti ai nostri occhi lo spettacolo formato dalle sedimentazioni delle infiltrazioni d’acqua: “Viste le necessità costruttive, e anche la tecnica dell’epoca, questa galleria come praticamente tutte le altre, non era dotata alcun sistema di isolamento per la percolazione di acqua, piovana o di falda – osserva Saj – Da qui ne deriva la formazione di ampie parti di sedimentazioni, con la genesi delle prime stalagmiti“. Sotto i nostri piedi un tappeto bianco di calcare, e sulla parete una vera e propria piccola “cascata” pietrificata.

Il viaggio nel rifugio antiaereo di Quezzi: l’esplorazione con il Centro studi sotterranei di Genova

Proseguendo il nostro sopralluogo ci imbattiamo nei bagni a muro, i vespasiani, ancora perfettamente conservati, con le loro forme sobrie ma in qualche modo eleganti. Poco più avanti un grande camino di aerazione. “Sicuramente molto grande e che caratterizza questo rifugio – conferma Saj – pensato per accogliere diverse centinaia di persone”. Sulle pareti ancora le tracce di attrezzature, i lampadari, qualche traccia di impianto e i locali di servizio che si contendono lo spazio con la nuda roccia. Poi, in fondo, una grande cancello, probabilmente dell’epoca: “Sicuramente sembra datato, visto anche la sua consunzione – sottolinea Saj, mentre osserva le decorazioni in ferro aggredite dalla ruggine – un grande cancello che probabilmente veniva usato per gestire i flussi delle persone”.

L’esplorazione prosegue, come la mappatura 3d dei locali. Una volta terminato il giro all’interno della struttura, abbiamo esplorato l’altro ingresso, in parte ostruito e chiuso, ma dentro il quale si possono osservare tracce di scritte e ancora i dettagli della costruzione di questo rifugio.

Un rifugio che deve essere stato utilizzato centinaia di volte: “Le sirene a Genova suonavamo molto spesso – sottolinea Saj – gli alleati, dopo essere sbarcati in Italia, infatti, hanno iniziato a far volare i propri aerei da un aeroporto al sud. Gli aerei quindi, sorvolavano il Tirreno seguendo come riferimento la costa. Chiaramente Genova, vista la posizione, fungeva da crocevia, da passaggio obbligato per orientare le missioni. I bombardamenti sulla città furono circa un’ottantina, ma le sirene suonarono seicento volte“.

Un numero che tratteggia quella che fu la quotidianità dei nostri concittadini dell’epoca: strutture come il rifugio antiaereo di Quezzi hanno visto la paura dei cittadini, mentre ne custodivano la speranza di salvezza. Oggi queste opere rappresentano ancora una traccia di quel passato che non deve essere dimenticato. Il lavoro del Centro Studi Sotterranei, che in questo caso abbiamo fatto insieme, sta anche in questo: riscoprire, studiare, conservare, tutelare e, soprattutto, condividere per far conoscere.