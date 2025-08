Rifiuti, porta a porta e bidoni con accesso controllato a Vesima. Poi toccherà a Pegli, Voltri, San Teodoro e Boccadasse

Genova. A Vesima sta per partire una piccola grande rivoluzione. Da lunedì 4 agosto prende il via un progetto sperimentale, promosso da AMIU insieme al Comune di Genova, cucito su misura per rendere più pulita e curata la zona costiera e aiutare chi vive o lavora lì a gestire meglio i propri rifiuti e la raccolta differenziata.

“È una sperimentazione che durerà due mesi, fino al 30 settembre – dichiara Luca Zane, responsabile staff Direttore Generale – che coinvolgerà concretamente chi frequenta la zona: stabilimenti balneari, bar e ristoranti del lungomare, ma anche le famiglie residenti e le strutture turistiche di via Vesima. Cosa cambierà? Le due vecchie postazioni stradali di via Rubens verranno eliminate, mentre per le attività non domestiche sarà attivato il servizio porta a porta con un calendario di esposizione e ritiro a secondo del materiale differenziabile. Per le abitazioni e le residenze turistiche, sarà installata in via Vesima una nuova postazione stradale, questa volta ad accesso controllato con chiave consegnata ad ogni famiglia, per garantire ordine e corretto utilizzo”.

Questo approccio di servizio personalizzato, permetterà non solo di tenere sotto controllo la produzione di rifiuti e di materiali differenziabili per ogni utenza, ma anche di responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti e di contrastare fenomeni come l’abbandono dei sacchetti o la migrazione dei rifiuti da altri Comuni vicini dove è attivo il porta a porta.

Sottolinea Giovanni Battista Raggi, presidente di AMIU Genova: “Quella di Vesima è molto più di una semplice sperimentazione: è un esempio concreto di come possiamo costruire insieme una nuova cultura del rispetto e della responsabilità condivisa. Puntiamo su soluzioni innovative e su un dialogo costante con il territorio, perché crediamo che la qualità dell’ambiente in cui viviamo sia una questione di civiltà, non solo di servizi”.

Il progetto Vesima rientra nella più generale azione di coinvolgimento e di partnership con i cittadini, protagonisti di un ‘patto sociale’ per la crescita della differenziata e la cura del territorio. “Con questa sperimentazione andiamo ad inaugurare una serie di interventi molto importanti che andranno ad interessare alcuni quartieri chiave della città – spiega l’assessora all’Ambiente Silvia Pericu -. Oggi iniziamo con Vesima, puntando a cambiare radicalmente le modalità di conferimento dei rifiuti operando anche un’importante azione di sensibilizzazione e responsabilizzazione sia dei cittadini che degli esercizi commerciali. Questo è il primo passo di un piano molto importante che questa amministrazione ha voluto e che porterà a un cambio di paradigma in zone di interesse: non solo la spiaggia di Vesima, ma siamo pronti a partire anche con Boccadasse, Pegli, Voltri e San Teodoro”.