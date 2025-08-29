  • News24
Rifiuti ingombranti, gli ecovan tornano al turno pomeridiano

Dal 1° settembre gli Ecovan serali estivi straordinari riprendono i consueti orari 13.30 – 17.30

Genova. Dopo la parentesi estiva che, dal 7 luglio al 29 agosto, ha visto gli Ecovan operare in fascia serale per agevolare i cittadini nelle ore più fresche della giornata, da lunedì 1° settembre il servizio mobile gratuito di raccolta rifiuti ingombranti, RAEE e pericolosi, tornerà al suo abituale turno pomeridiano.

Gli Ecovan saranno quindi nuovamente presenti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 13.30 alle 17.30, nelle circa trenta piazze genovesi coinvolte. Resta invariata l’attività del sabato, già programmata negli orari tradizionali.

Ecovan è uno dei servizi gratuiti messi a disposizione da AMIU per la raccolta di rifiuti ingombranti (ad esempio: sedie, tavoli, mobili, mensole, legname, ferro, passeggini, etc…), dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (i cosiddetti RAEE: televisioni, robot da cucina, radio, frigoriferi, lavatrici, carica batterie, etc…) e dei rifiuti pericolosi (pile, batterie auto e moto, vernici, oli minerali e vegetali esausti).

