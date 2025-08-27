Ricerca industriale e sviluppo nell’area Salute e scienze della vita, in arrivo bando regionale

Liguria. La Regione Liguria finanzia con 5 milioni di euro il bando a sostegno della ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale nell’ambito dell’area strategica “Salute e scienze della vita” individuata dalla strategia di specializzazione intelligente regionale (S3), con l’obiettivo di potenziare la filiera biomedicale ligure.

Lo annuncia il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

La misura rientra nell’azione 1.1.1 del Pr Fesr Liguria 2021-2027 e ha l’obiettivo di sostenere, con contributi a fondo perduto che possono raggiungere il 70% delle spese ammissibili per un massimo di 600 mila euro a progetto, le imprese in forma singola o associata in Ats (associazione temporanea di scopo) che lavorano in sinergia con università, centri e organismi di ricerca

Sono finanziabili progetti innovativi nei seguenti settori:

medicina rigenerativa e personalizzata

robotica per l’assistenza, le tecnologie omiche

big data sanitari e i sistemi digitali per la sanità

Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma ‘Bandi On Line’ di Filse a partire dal 1° ottobre e fino al 14 novembre 2025, con la possibilità di predisporre la pratica in modalità offline già dal 16 settembre.