Riapertura del tribunale di Chiavari, il sindaco Messuti vede il ministro Nordio

Chiavari. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha comunicato questa mattina che riceverà il sindaco di Chiavari, Federico Messuti, il prossimo 24 settembre a Roma per discutere della possibile riapertura del Tribunale cittadino.

L’appuntamento rappresenta un momento importante per il futuro del presidio giudiziario, chiuso dodici anni fa nell’ambito della riforma della geografia giudiziaria che aveva portato alla soppressione di diverse sedi in tutta Italia, con l’obiettivo di ridurre i costi e ottimizzare la funzionalità del sistema giustizia.

“Ringrazio il ministro Nordio per aver fissato l’incontro in tempi rapidi – ha dichiarato il sindaco Messuti – Sarà l’occasione per capire se vi siano o meno elementi concreti per rivedere una decisione che, seppur motivata da ragioni organizzative, ha avuto un forte impatto sul nostro territorio. La riapertura del Tribunale sarebbe un risultato importante per garantire una maggiore accessibilità alla giustizia da parte dei cittadini e dei professionisti del Tigullio”.