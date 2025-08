Rennes – Genoa, sabato 9 l’amichevole. Il club francese informa su biglietti e ritrovo per i tifosi

Genova. Dopo l’amichevole casalinga al Signorini contro la rappresentativa universitaria giapponese terminata 1-1, il Genoa guarda alla prossima partita in preparazione dell’esordio in Coppa Italia il 15 agosto. Sabato 9 alle 18 appuntamento al Roazhon Park per Rennes-Genoa.

Il club della League 1 francese, la massima serie, informa che i biglietti d’ingresso destinati ai sostenitori genoani, saranno acquistabili al Gate 14 dello stadio, situato all’interno dell’area riservata alla tifoseria ospite. Il prezzo di acquisto è di 10 euro con metodo di pagamento cash o tramite carta di credito.

Il punto di ritrovo per tutti i supporter genoani è predisposto al Mail Mitterand numero 14 (coordinate GPS 48.109890349565354, -1.6873297335323092).

Le autorità competenti invitano a concentrare i minibus e autobus nelle adiacenze dei binari. La polizia francese sorveglierà il luogo di ritrovo a partire dalle ore 14:30 e consentirà il trasporto dei supporter rossoblù al Gate 14 esclusivamente mediante minibus e autobus.

Vieira e staff oggi hanno approfondito le istruzioni didattiche in sala video, mentre in campo le condizioni generali del gruppo sono, riferisce il club, positive. L’acquisto di Zulevic per la Primavera sta confermando i piani di investimento della società su profili italiani ed esteri per intercettare giovani talenti.