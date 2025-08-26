  • News24
Relazioni internazioni, la sindaca Salis incontra a Tursi il console generale dell’Ecuador Izquierdo

La sindaca ha espresso il proprio apprezzamento per il contributo che la comunità ecuadoriana offre alla vita cittadina, sottolineando come la diversità culturale rappresenti un valore aggiunto per la crescita e lo sviluppo del capoluogo ligure

Genova. Questa mattina, la sindaca di Genova Silvia Salis ha ricevuto nel suo ufficio di rappresentanza a Palazzo Tursi il console generale della Repubblica dell’Ecuador a Genova, il ministro Oscar Izquierdo.
L’incontro, svoltosi in un clima di reciproca stima e cordialità, aveva l’obiettivo di rafforzare i legami tra la città e la comunità ecuadoriana residente. Sono stati affrontati temi di interesse comune, con particolare attenzione all’integrazione della comunità ecuadoriana nel tessuto sociale genovese e alle iniziative culturali, sociali ed economiche in grado di promuovere il dialogo e la collaborazione tra Genova ed Ecuador.
La sindaca ha espresso il proprio apprezzamento per il contributo che la comunità ecuadoriana offre alla vita cittadina, sottolineando come la diversità culturale rappresenti un valore aggiunto per la crescita e lo sviluppo del capoluogo ligure.
Al termine della visita, entrambe le autorità hanno manifestato l’intenzione di mantenere aperto un canale di confronto costante, per favorire nuove opportunità di cooperazione e scambio.
