Regione Liguria, ripartiti tra 23 Comuni 1,8 milioni del fondo affitti

"Attraverso un importante lavoro condiviso abbiamo rifinanziato, con risorse interamente regionali, il fondo affitti incrementando di 100mila euro rispetto al 2024", dicono gli assessori Scajola e Nicolò

affittasi

Genova. Ammonta a 1,8 milioni di euro – 100mila euro in più rispetto al 2024 – il fondo che Regione Liguria destinerà al sostegno del pagamento degli affitti e alla morosità incolpevole. Le risorse, interamente derivanti dalle finanze regionali, sono state ripartite, analogamente all’anno scorso, tra i 23 Comuni liguri ad alta tensione e ad alta problematicità abitativa.

“Non lasciare nessuno indietro è una delle priorità della nostra amministrazione regionale – dichiarano gli assessori regionali alle Politiche abitative Marco Scajola e alle Politiche sociali Massimo Nicolò – attraverso un importante lavoro condiviso abbiamo rifinanziato, con risorse interamente regionali, il fondo affitti incrementando di 100mila euro rispetto al 2024. Si tratta di 1,8 milioni che abbiamo ripartito tra i Comuni con pressione abitativa più alta e che contribuiranno a dare un supporto a oltre 6mila persone, compresi gli inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale. Gli stessi Comuni saranno liberi di utilizzare i fondi nella maniera più efficace possibile secondo le proprie necessità ed esigenze. Continueremo su questa strada, unendo politiche abitative e sociali in un’ottica di sostegno e inclusione a favore dei cittadini liguri”.

Questo l’elenco completo:
Albenga (24.070 €), Arcola (23.273 €), Arenzano (12.836 €), Bordighera (19.482 €), Cairo Montenotte (15.848 €), Camporosso (7.654 €), Chiavari (81.728 €), Diano Marina (15.128 €), Genova (531.835 €), Imperia (102.441 €), La Spezia (326.838 €), Lerici (22.734 €), Loano (30.136 €), Luni (7.294 €), Rapallo (54.945 €), Sanremo (104.253 €), Santo Stefano di Magra (16.799 €), Sarzana (26.125 €), Savona (216.439 €), Sestri Levante (52.628 €), Taggia (45.955 €), Vallecrosia (17.917 €), Ventimiglia (42.641 €).

