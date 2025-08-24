Genova. Migliaia di genovesi oggi hanno seguito con colorato entusiasmo la finalissima dell’edizione 2025 del Red Bull Cerro Abajo, la manifestazione sportiva di urban downhill tornata a Genova dopo il successo dello scorso anno. Tra discese a velocità forsennate, creuze, salti e scalini, a contendersi la vittoria atleti di tutto il mondo, tra i quali ha trionfato Roger Vieira, 30 anni, nato in Brasile.

Dopo le prove di venerdì e le prime discese di sabato – che hanno regalato anche qualche momento di preoccupazione a causa di una brutta caduta – oggi è stata la volta della gara vera. Il tracciato di 2,2 chilometri, dal Monte Peralto a largo della Zecca, ha alla prova ogni limite degli atleti Vicoli stretti, scale ripide, curve a gomito e salti spettacolari hanno trasformato il centro di Genova in un’arena a cielo aperto. E la discesa cronometrata ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo metro.

L’area della Finish Line a largo della Zecca è stata il fulcro della festa, trasformata in un vero e proprio villaggio per i tifosi, con maxi-schermi, musica e intrattenimento. La cerimonia di premiazione si terrà in serata, quando il vincitore verrà celebrato da una folla entusiasta, a coronamento di un weekend di sport e passione.

“E’ stato un evento veramente ben riuscito – ha commentato al termine della gara la sindaca Silva Salis – Voglio ringraziare tutti quelli che si sono impegnati a realizzarlo. Sicuramente è un evento complesso perché è una gara adrenalinica e quello che ho detto in conferenza stampa lo ripeto. Cambia la prospettiva della città che si dice in salita, invece oggi è una città in discesa velocissima, grande entusiasmo di tutti i presenti, per cui sono veramente orgogliosa di esser riuscita a chiudere un accordo pluriennale. Ringraziamo ovviamente anche Regione Liguria e Red Bull per investire su Genova come tappa europea. Vedo tantissimi giovani, per cui questa è la cosa più importante”.

Red Bull Cerro Abajo 2025 La finale

A margine una notizia per il prossimo anno. Secondo quanto riferito dalla stessa sindaca, il Comune di Genova ha chiesto alla Red Bull di poter organizzare il prossimo anno una esibizione sullo stesso tracciato però tutta al femminile: l’interlocuzione con gli organizzatori è a buon punto e visto il successo anche di questa edizione è molto probabile che le downhiller di tutto il mondo sbarcheranno nel 2026 sotto la Lanterna. E sarà ancora spettacolo.