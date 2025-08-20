Recco, variazione di bilancio concentrata sul sociale

Recco. La giunta ha approvato una variazione di bilancio “necessaria per l’urgenza di dare risposte immediate su fronti cruciali come i servizi sociali e la sicurezza”.

Con queste parole, il sindaco Carlo Gandolfo (nella foto) ha annunciato l’approvazione di un’importante modifica per stanziare nuove risorse per le fasce più deboli della popolazione e per l’adeguamento delle strutture comunali. La manovra, come spiegato dal primo cittadino, si concentra in larga parte sul settore del sociale, con una movimentazione complessiva di circa 60 mila euro.

“La massima parte di questa variazione è relativa ai servizi sociali” ha dichiarato Gandolfo, sottolineando la natura indifferibile dell’intervento. All’interno di questo riassetto, spicca uno stanziamento di quasi 10mila euro destinato alle attività per i minori attualmente ospitati in struttura. Una misura che mira a rafforzare il sostegno e l’assistenza in un ambito di estrema delicatezza. La restante parte della somma movimentata sarà impiegata per altre attività sempre nell’ambito dei servizi alla persona.

Un altro capitolo significativo della variazione di bilancio riguarda la sicurezza dei dipendenti comunali e delle strutture pubbliche. Sono state infatti destinate nuove risorse per finanziare corsi di aggiornamento obbligatori per il personale e per la revisione dei piani di sicurezza interni agli edifici del Comune.

Il sindaco ha evidenziato una necessità emersa nelle ultime settimane e che ha richiesto un’azione tempestiva. “Abbiamo avuto la necessità di stanziare più di seimila euro per il trasporto di salme”. Lo stanziamento si è reso indispensabile a causa di un aumento degli episodi che hanno richiesto l’intervento dell’autorità comunale.