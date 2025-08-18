  • News24
Recco sotto le bombe, Serena Bertolucci rievoca il coraggio e le memorie della città

Giovedì 21 agosto, alle ore 18.30, la storica dell'arte Serena Bertolucci sarà ospite nello spazio antistante la Libreria Capurro per l'incontro dal titolo "Recco sotto le bombe: racconti, ricordi e memorie di una città coraggiosa"

Recco. Un appuntamento con la storia per non dimenticare il passato e comprendere il valore della pace. Giovedì 21 agosto, alle ore 18.30, la storica dell’arte Serena Bertolucci sarà ospite nello spazio antistante la Libreria Capurro per l’incontro dal titolo “Recco sotto le bombe: racconti, ricordi e memorie di una città coraggiosa”; organizzato dalla stessa libreria in collaborazione con il Museo del ‘900 (M9) di Mestre, di cui la dottoressa Bertolucci è direttrice, si propone di ripercorrere le tragiche giornate dei bombardamenti che hanno segnato profondamente la città durante la Seconda Guerra Mondiale e anche di arte salvata. Sono inoltre previsti collegamenti con città, non solo italiane, segnate da distruzione, lutti e ferite profonde.

Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, introdurrà l’evento. “E’ l’occasione per tutti coloro che desiderano conoscere e riflettere sulla nostra storia – ha sottolineato il primo cittadino – in un percorso di valorizzazione della memoria, affinché le nuove generazioni possano comprendere appieno il prezzo della libertà e l’importanza della pace”. In caso di maltempo, l’evento si terrà presso la Sala F. Lavoratori.

