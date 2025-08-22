  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
La botta

Recco, scontro moto-auto sull’Aurelia: ragazzo di 36 anni in codice rosso al San Martino

La circolazione è stata interrotta per permettere i soccorsi, la polizia locale ora si occupa di ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità

Scontro frontale tra un’auto e una moto sull’Aurelia a Finale
Foto d'archivio

Recco. Altro grave incidente a Recco avvenuto ieri nel tardo pomeriggio: un motociclista di 36 anni è rimasto gravemente ferito in uno scontro con un’auto in via Filippo da Recco, sulla via Aurelia, vicino al cimitero.

I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono intervenuti il 118, i Volontari del soccorso di Ruta e la Croce Verde di Recco. Il 36enne, che ha riportato traumi seri, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova, mentre il conducente dell’auto ha rifiutato le cure ospedaliere.

La circolazione è stata interrotta per permettere i soccorsi, con la polizia locale che ora si occupa di ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.