Recco, raccolta fondi per il restauro del santuario di Nostra Signora del Suffragio

Recco. La serata all’insegna della buona cucina e della solidarietà è in programma sabato 30 agosto, con inizio ore 21.30, in via Trieste a Recco, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per i lavori di restauro del Santuario di Nostra Signora del Suffragio. L’organizzazione è del Comitato dei Quartieri, del Comitato festeggiamenti 8 Settembre e della Confraternita del Suffragio, con il patrocinio del Comune di Recco. Il menù della cena è caratterizzato dai sapori della tradizione ligure.

“Il Santuario di Nostra Signora del Suffragio è patrimonio storico e spirituale della comunità. Questa cena rappresenta l’occasione per gustare piatti genuini e vivere un momento di convivialità per contribuire alla salvaguardia dell’edificio religioso” commenta il sindaco Carlo Gandolfo.

Il presidente del Comitato festeggiamenti 8 Settembre; Gianluca Buccilli aggiunge: “Il Comitato, in collaborazione con il Comune, i Sette Quartieri e la Confraternita, partecipa all’organizzazione di questa iniziativa diventata una tradizione, che coincide con il solenne ingresso dell’Arca della Suffragina nel Santuario. La cena, momento prezioso di aggregazione, si conferma anche quest’anno un appuntamento molto partecipato. Occasione di svago e convivialità, i cui proventi saranno destinati a co-finanziare gli interventi di restauro del Santuario”. I biglietti sono già disponibili e possono essere acquistati contattando la Pro Loco Recco ai numeri 3348754058 e 3339025259.