Recco, in corso la pulizia su torrente e rivi minori per evitare gli allagamenti

Recco. A Recco prosegue l’intervento di pulizia dei corsi d’acqua (torrente e rivi minori), secondo il programma di manutenzione predisposto dall’amministrazione Gandolfo.

I lavori, partiti un mese fa, stanno interessando il torrente Recco, i rivi minori che vi affluiscono e altri rivi, come il Rio Croveno e quello di via della Né.

“L’attività è in pieno svolgimento e si rivela fondamentale in vista della stagione delle piogge, come misura preventiva per garantire un corretto deflusso delle acque e scongiurare il rischio di allagamenti. La manutenzione dei rivi minori è un’azione fondamentale per prevenire situazioni di emergenza idrogeologica” spiegano in una nota congiunta il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.