Recco: il 21 agosto demolizione del muro dell’area ex Enel, modifiche al transito

Recco. Domani, giovedì 21 agosto, la circolazione in via Vastato a Recco subirà modifiche temporanee per consentire la demolizione del muro perimetrale dell’area “Ex Enel”, civico 194 di via Roma.

Dalle ore 8 alle 18 sarà vietato il transito veicolare e pedonale nel tratto compreso tra il civico 56 e il civico 68 di via Vastato. Per i residenti e gli aventi diritto verrà istituito un doppio senso di circolazione verso aree private esterne alla viabilità di via Vastato: dall’intersezione tra via Vastato e via Revello e il civico 56; dall’intersezione con via Roma e il civico 70 di via Vastato; in uscita da via Vastato, lato monte, all’intersezione con via Roma viene istituito lo stop per i veicoli provenienti da via Vastato, con obbligo di svolta a destra verso monte.

“Il settore Lavori pubblici curerà il posizionamento della segnaletica di cantiere, l’installazione di segnali temporanei di divieto e obbligo, oltre alla presenza di movieri durante tutta la durata dei lavori. Le misure puntano a garantire la sicurezza pubblica e a minimizzare i disagi per i residenti” spiega il sindaco Carlo Gandolfo.