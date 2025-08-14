Recco, dal Pnrr 2 milioni per gli anziani non autosufficienti

Recco fa da capofila a un progetto che cambia il modo di prendersi cura delle persone anziane e lo fa con un finanziamento di 2 milioni di euro nell’ambito della missione 5 “Inclusione e Coesione” – componente 2 del Pnrr.

L’amministrazione di Recco, comune capofila degli Ambiti Territoriali Sociali n. 8-10-12-13 (38 Comuni della cintura genovese), ha presentato un progetto a favore di 100 persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti. L’obiettivo è intercettare bisogni complessi emergenti e rafforzare i servizi già presenti nei territori attraverso la domiciliarità, ossia restare nella propria casa e nel proprio ambiente, finché possibile, come diritto legato alla dignità della persona.

Ma anche attraverso il “welfare generativo di comunità”, per superare l’assistenzialismo, coinvolgendo cittadini, Enti, imprese e Terzo Settore in per affrontare le problematiche esistenti e per dare nuove e più articolate risposte ai bisogni..



“Le risorse saranno utilizzate per riqualificazione di un immobile ad Avegno–Testana ( 1.800.000 euro) – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai servizi sociali Davide Manerba – per realizzare un gruppo di appartamenti autonomi, dotati di tecnologie per l’autonomia e connessi alla rete integrata dei servizi sociali e sociosanitari per garantire continuità assistenziale. La restante parte delle risorse sarà utilizzato (200mila euro) per interventi di riqualificazione di spazi abitativi privati con dotazioni strumentali e domotiche per sostenere la permanenza al domicilio e potenziare la rete dei servizi legati alla domiciliarità.



In via sperimentale, saranno individuati 76 anziani non autosufficienti beneficiari di dotazioni domotiche e assistenza domiciliare”. Il Comune di Recco ha pubblicato l’avviso rivolto a tutti i residenti dei 38 comuni. Possono presentare domanda persone non autosufficienti (secondo le definizioni contenute nell’art. 2 dell’avviso), che abbiano compiuto 65 anni con ISEE inferiore o uguale a 50mila euro. Scadenza presentazione domande ore 12 di martedì 9 settembre.