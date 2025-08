Ruba in un supermercato, prende a cinghiate il vigilante e resta appeso a un muro alto 15 metri: salvato e arrestato

Genova. Rapina e arresto rocamboleschi ieri sera in via Adamo Centurione, nel quartiere del Lagaccio a Genova. E’ successo alle 19.50, poco prima dell’orario di chiusura del supermercato In’s. In tre sono entrati nell’esercizio commerciale con l’intenzione di rubare della merce. Uno di loro si è nascosto diversi prodotti addosso e si è presentato alla cassa con solo un pacco di biscotti. Ma il vigilante l’aveva notato e gli ha chiesto di consegnare la merce.

L’uomo a quel punto si è dato alla fuga inseguito dal vigilante che l’ha raggiunto alla fine della via. Il ladro, sentendosi in trappola, si è tolto la cintura dei pantaloni colpendo l’addetto alla sicurezza sul fianco e sulla schiena e sferrandogli di seguito un pugno in faccia.

Poi ha lanciato la borsa contenente la refurtiva in un giardino che si trovava almeno 15 metri sotto e ha scavalcato il muro con l’intenzione di lanciarsi di sotto.

Ed è stato proprio il vigilante e salvargli la vita trattenendolo per i pantaloni sotto lo sguardo spavantato di decine di residenti dei palazzi limitrofi.

L’uomo è cosi rimasto appeso trattenuto dall’addetto alla sicurezza fino all’arrivo delle volanti che hanno chiamato anche la Polfer e i Vigili del Fuoco per metterlo in sicurezza.

A quel punto l’uomo, un 35enne marocchino, è stato arrestato per rapina impropria.