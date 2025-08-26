Rapina armi in pugno in una gioielleria a Portofino: il colpo e poi la fuga in piazzetta

Portofino. Una rapina a mano armata è avvenuta ieri sera, intorno alle 19:30, a Portofino, presso l’oreficeria Cusi in Calata Marconi. Due uomini, con il volto parzialmente coperto, sono entrati nel negozio armati di pistola e hanno minacciato il titolare e le due commesse.

Lo riporta LevanteNews: dopo aver infranto alcune vetrine, i due hanno prelevato diversi preziosi, tra cui probabilmente orologi di valore, e sono poi fuggiti a piedi. Stando a quanto si apprende, la fuga sarebbe avvenuta salendo la scalinata che porta verso la chiesa di San Giorgio.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia. Sono in corso le indagini, che includono la verifica dei filmati delle telecamere di sorveglianza per tentare di identificare i responsabili.

Foto: LevanteNews