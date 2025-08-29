Rapina farmacia ma poi torna perché ha dimenticato un sacchetto: arrestato

Genova. Si è presentato in farmacia con il casco in testa e il volto coperto, minacciando titolare e commessi con un cutter per farsi consegnare i soldi dell’incasso. Poi è scappato a piedi, per poi tornare pochi minuti perché aveva dimenticato un sacchetto.

La rapina, finita poi con un arresto, è andata in scena venerdì mattina in via Carzino, a Sampierdarena. Il rapinatore è tornato in farmacia per prendere il sacchetto contenente il metadone, ma non appena è uscito è stato arrestato dalle volanti del commissariato di Cornigliano, che nel frattempo erano state allertate dal farmacista.

Quando i poliziotti hanno visto l’uomo per strada hanno riconosciuto gli abiti descritti dalle vittime e lo hanno subito raggiunto e bloccato. L’uomo, italiano di circa 30 anni, ha provato a divincolarsi, senza riuscire a scappare. I soldi sono stati restituiti, per il rapinatore è scattato l’arresto.