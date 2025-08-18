Diciassettenne aggredito e rapinato dal branco in corso Italia

Genova. Aggredito dal branco mentre tornava a casa dopo una serata trascorsa in corso Italia e rapinato. È successo la notte scorsa a un ragazzo di 17 anni, portato poi in ospedale per le ferite riportate.

La polizia è intervenuta intorno all’una della notte scorsa in corso Marconi, a pochi passi da corso Italia. La vittima, un 17enne straniero, ha riferito di essere stato “circondato da tre o quattro sconosciuti”, anche loro stranieri, che lo hanno picchiato e gli hanno rubato l’iPod, lo smartphone e 50 euro che aveva nel portafoglio.

Il 17enne è stato soccorso e accompagnato all’ospedale Galliera in codice giallo, mentre gli agenti delle volanti hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Pochi giorni fa la rapina in piazza Rossetti

Soltanto qualche giorno fa una coppia di giovani ucraini era stata aggredita e rapinata in piazza Rossetti, a poca distanza da dove è stato aggredito il 17enne.

La polizia è riuscita a rintracciare i presunti autori, un 27enne cittadino malese e un 32enne cittadino algerino, che hanno puntato i due ragazzi seduti su una panchina e hanno rubato lo zaino del giovane. Lui se n’è accorto e li ha inseguiti per farselo restituire, ma è stato picchiato e lasciato indietro sanguinante.