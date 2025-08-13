Genova. Ha puntato un coltello da cucina alla gola di una studentessa universitaria per rapinarla dello smartphone e fuggire nel dedalo dei vicoli. Adesso l’uomo, una 35enne marocchino, è stato arrestato su ordinanza cautelare del gip. I fatti risalgono al 5 aprile.

La ragazza, originaria di Roma, era a Genova per seguire un corso dell’Università di Genova. Il rapinatore l’aveva pedinata e raggiunta in un vicolo deserto minacciandola con un coltello da cucina per rubarle l’iphone che teneva in mano. A individuare il rapinatore erano stati i carabinieri della stazione della Maddalena, coordinati dal pm Federico Manotti, grazie soprattuto alle telecamere di sorveglianza e poi al riconoscimento fotografico da parte della vittima.

La Procura aveva chiesto la custodia cautelare in carcere per il pericolo di fuga e soprattutto di reiterazione del reato, visto che il 35enne ha già riportato diverse condanne per rapine e furti. L’ordinanza del gip Matteo Buffoni gli è stata notificata in carcere, dove si trova per un’altra rapina.

L’uomo nell’interrogatorio di garanzia ha ammesso la rapina negando tuttavia il possesso del coltello e sostenendo di aver utilizzato un pezzo di legno, mentre la ragazza ha confermato invece di aver chiaramente visto l’arma.