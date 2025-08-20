Rapina nei giardini di Brignole, giovane preso a calci e pugni: è l’ennesimo episodio

Genova. Rapina nei giardini di Brignole martedì, vittima un giovane preso a calci e pugni da tre sconosciuti che gli hanno rubato lo zaino e 100 euro dal portafogli per poi scappare a piedi.

Il ragazzo è riuscito a chiamare subito il 112 perché i rapinatori non sono riusciti a sfilargli lo smartphone, e nel giro di pochi minuti sono arrivati i poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, che sono riusciti a bloccare uno dei fuggitivi.

L’uomo, un 31enne algerino, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi, mentre i complici sono riusciti a scappare. La vittima è stata accompagnata in ospedale per controlli medici.

Dopo Brignole altra rapina a Marassi

Sempre martedì, poco dopo, in via del Chiappazzo, zona Marassi un 21enne cittadino del Gambia, durante una lite con un conoscente è passato alle vie di fatto e, dopo averlo preso a pugni, gli ha rubato lo smartphone ed è scappato.

Un passante ha assistito alla scena e ha chiamato il 112. I poliziotti sono arrivati e sono riusciti a bloccare e arrestare il rapinatore. La vittima è stata portata in ospedale per essere medicata.

Altre due rapine nei giorni scorsi in zona Foce

Nei giorni scorsi altre due rapine violente si sono consumate a poca distanza, in zona Foce. Venerdì scorso una giovane coppia è stata aggredita in piazza Rossetti e il ragazzo, massacrato a calci e pugni, è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Martino per uno zaino. La polizia è riuscita a rintracciare i presunti autori: si tratta di un 27enne cittadino malese e di un 32enne cittadino algerino, che hanno puntato la coppia seduta su una panchina e hanno rubato lo zaino del ragazzo.

Qualche giorno dopo un ragazzo di 17 anni è stato aggredito dal branco mentre tornava a casa dopo una serata trascorsa in corso Marconi e rapinato.